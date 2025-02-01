Акцию по безопасности на ж/д станциях провели в 40 округах Подмосковья

Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожных станциях в 40 округах Московской области. В мероприятии приняли участие волонтеры, представители Минтранса Подмосковья, администраций округов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД.
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