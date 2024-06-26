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Гендиректора «Уральских заводов» взяли под арест за мошенничество при выполнении гособоронзаказа

Гендиректора «Уральских заводов» взяли под арест за мошенничество при выполнении гособоронзаказа

Пресс-служба судов общей юрисдикции столицы сообщила, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал генерального директора «Уральских заводов» Василя Мусина по делу о мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
И сколько еще таких &quot;эффективных&quot; директоров, топ менеджеров, бизнесменов с олигархами, политиков и чиновников в России... Какой вкусный народный пирог под названием бюджет и сколько на него халявщиков и дармоедов...
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