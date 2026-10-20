© Markus Scholz/ReutersГражданину Украины Сергею Кузнецову, обвиняемому в подрыве российских газопроводов «Северный поток», может грозит до 15 лет лишения свободы.
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