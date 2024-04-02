Заведующая детсадом в Орле предстанет перед судом за сбитого грузовиком трёхлетнего малыша

Региональное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела против заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 31 города Орла».
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