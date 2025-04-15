Минобороны обнародовало рассекреченные архивы Венской операции 1945 года

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Минобороны России на своем сайте обнародовало рассекреченные архивные документы к 80-й годовщине окончания Венской стратегической наступательной операции, одной из ключевых операций Красной Армии на завершающем этапе Великой Отечественной войны.
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