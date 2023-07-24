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Бастрыкин взял под контроль расследование дела о смерти 90-летнего ветерана в Сочи

Бастрыкин взял под контроль расследование дела о смерти 90-летнего ветерана в Сочи

По словам родственников, причиной смерти пенсионера стала врачебная ошибка.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела о смерти 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Сочи.

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