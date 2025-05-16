История, в которую надо верить

Animals Перед самой землёй он затормозил, широко раскрыв в стороны свои огромные крылья, подлетел к Итану и, схватив того своими страшными и огромными лапами за курточку, поднапрягся и взмыл вверх! Он возник из ниоткуда во дворе пожарной команды.
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