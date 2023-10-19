МЧС направляет в Газу 27 тонн гумпомощи

МЧС России сообщает, что самолёт с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа вылетел сегодня рано утром в Египет из подмосковного аэродрома Раменское и направляется в Египет Российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор Газа.