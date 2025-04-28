История удивляет: «Ганнибалова» ошибка князя Святослава в войне с Византией

ВВ Владимир Витковский ... а кто Вам это сказал, что было именно так? Печенеги? Так они были как существующие сейчас буратины- всегда врали и предавали. Святослав не зря уничтожил Хазарию, историю надо знать.

Владимир Алтайцев Историю я знаю гораздо лучше вашего.А писал про это хронист 12 века Иоанн Скилица. Чт о Хазарию уничтожил, то прекрасно.