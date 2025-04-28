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История удивляет: «Ганнибалова» ошибка князя Святослава в войне с Византией

История удивляет: «Ганнибалова» ошибка князя Святослава в войне с Византией

Сильнейшее войско Святослава, отлично вооружённое, состоявшее из отрядов стойких, опытных воинов, в войне с Византией одержало ряд побед – в результате византийский император вынужден был пойти на условия русского князя.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... а кто Вам это сказал, что было именно так? Печенеги? Так они были как существующие  сейчас  буратины- всегда врали и предавали. Святослав не зря уничтожил Хазарию, историю надо знать.
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15 час.
Владимир Алтайцев
Историю я  знаю гораздо лучше  вашего.А писал  про  это хронист  12  века Иоанн  Скилица. Чт о Хазарию уничтожил, то прекрасно.
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14 час.
ВВ
Владимир Витковский
.., печенеги были такие же гадкие, зачем жалеть врага, не надо соплижуйствовать, прежде всего- безопасность СВОЕЙ дружины и своих ВОИНОВ. Даже если и было так- Святослав МОЛОДЕЦ!!!
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14 час.
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