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Владельцы «ПСЖ» заинтересованы в полном поглощении или покупке доли акций «МЮ» или «Ливерпуля». Аль-Хелайфи также общался с Леви насчет «Тоттенхэма»

Владельцы «ПСЖ» хотят инвестировать в клуб АПЛ. По информации Bloomberg, инвестиционная группа Qatar Sports Investments заинтересована в полном поглощении или приобретении миноритарной доли акций «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед».

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