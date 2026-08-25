Точно! Уничтожены сухогрузы с западным вооружением, военные склады и топливо для ВСУ

Сергей

снова СЛОВОБЛУДИЕ - ПОРАЖЕНЫ- это как ?? утопили ?? уничтожили ?? или дрон устроил небольшой пожар который из огнетушителя потушили ??? АЛЛО !! ВЕРХОВНЫЙ !!! ГДЕ ДОБЛЕСТНЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ ??? ГДЕ ВСЕ АЖ ШЕСТЬ САМЫХ ПЕРЕДОВЫХ ПОДЛОДОК ??? ЧЕМ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ??? НЕ МОЖЕТЕ- НЕ УМЕЕТЕ ВОЕВАТЬ- ПОДАРИТЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ ИЛИ ПЕРСАМ - ОНИ ПОКАЖУТ КАК НАДО..... СТЫДОБА ПОЛНАЯ.... ПОЗОРИЩЕ !!!