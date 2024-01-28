Как победить тревожность? Невролог Алмазов дал 5 полезных советов

Прерывистый сон, проблемы с засыпанием, постоянное внутреннее напряжение, негативные мысли, волнение по любому, даже незначительному, поводу, постоянная тревога о том, что может случиться… Это далеко не полный список того, что типично для людей с повышенной тревожностью.