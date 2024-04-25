БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Взятие Очеретино. О чем подумалось сразу после освобождения поселка

Взятие Очеретино. О чем подумалось сразу после освобождения поселка

Если честно, то я просто не знаю, что делать: отвечать на вопросы или игнорировать их. Вопросы касаются очень конкретных событий, которые происходят прямо сейчас или произошли буквально пару-тройку часов назад.

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