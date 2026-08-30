Старые шины — не только для «лебедей»: делаю из них мебель, которая реально полезна на даче

Старые покрышки — не хлам, а материал для полезных самоделок для дачи. И речь не о скучных клумбах или «лебедях», а о стильной и практичной садовой мебели.
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