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Старые шины — не только для «лебедей»: делаю из них мебель, которая реально полезна на даче

Старые шины — не только для «лебедей»: делаю из них мебель, которая реально полезна на даче

Старые покрышки — не хлам, а материал для полезных самоделок для дачи. И речь не о скучных клумбах или «лебедях», а о стильной и практичной садовой мебели.

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