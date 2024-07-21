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Сенаторы предложили разрешить микрокредитным организациям выдавать ипотеку

Сенаторы предложили разрешить микрокредитным организациям выдавать ипотеку

Речь идет о тех компаниях, 100% акций или долей которых принадлежит региону. При этом предоставление ипотечных кредитов такими организациями может быть только в рамках реализации государственных программ субъекта РФ Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий для микрокредитных организаций право предоставлять физлицам ипотечные займы.

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