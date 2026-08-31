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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монако» может продать Головина в «Зенит» менее чем за 20 млн евро. Монегаски не будут препятствовать трансферу хавбека (Анар Ибрагимов)

«Монако» может продать полузащитника Александра Головина в «Зенит» менее чем за 20 миллионов евро, сообщил журналист Анар Ибрагимов.

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