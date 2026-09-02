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Девочка-подросток погибла при падении с пятого этажа в Карелии

Девочка-подросток погибла при падении с пятого этажа в Карелии

После падения с пятого этажа в Карелии погибла 13-летняя девочка. Подробности сообщил ТАСС . ЧП произошло 1 сентября в 08:00 по московскому времени в Костомукше.

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