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Чемпионат России. «Рубин» против «Крыльев», «Краснодар» и «Локомотив» сыграют в субботу, «Спартак» и «Зенит» – в воскресенье

Чемпионат России. «Рубин» против «Крыльев», «Краснодар» и «Локомотив» сыграют в субботу, «Спартак» и «Зенит» – в воскресенье

В субботу «Динамо» сыграет с ЦСКА, «Краснодар» будет противостоять «Локомотиву».  В воскресенье «Спартак» примет «Зенит».

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