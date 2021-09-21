Иркутск Сегодня

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В ЗС Приангарья поддержали закон о расширении бесплатных участков земли для иркутян

В ЗС Приангарья поддержали закон о расширении бесплатных участков земли для иркутян

Члены комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области сегодня под руководством Романа Габова поддержали закон о расширении площади бесплатных участков земли для иркутян.

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