В ЗС Приангарья поддержали закон о расширении бесплатных участков земли для иркутян

Члены комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области сегодня под руководством Романа Габова поддержали закон о расширении площади бесплатных участков земли для иркутян.
Члены комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области сегодня под руководством Романа Габова поддержали закон о расширении площади бесплатных участков земли для иркутян.
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