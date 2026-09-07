«Судья в преступных спорах»: замначальника колонии дал секретные показания на Гию Свердловского

В Свердловском областном суде продолжилось слушание дела Георгия Акоева по прозвищу Гия Свердловский, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым