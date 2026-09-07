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«Судья в преступных спорах»: замначальника колонии дал секретные показания на Гию Свердловского

В Свердловском областном суде продолжилось слушание дела Георгия Акоева по прозвищу Гия Свердловский, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.

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