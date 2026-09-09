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Царьград

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Свищёв: Валиева может добиться успеха в ЕСПЧ против CAS

Свищёв: Валиева может добиться успеха в ЕСПЧ против CAS

Первый зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв выразил уверенность в успехе Камилы Валиевой в ЕСПЧ против решений CAS и суда Швейцарии.

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