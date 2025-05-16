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Минздрав отказался менять правила выдачи листков нетрудоспособности

Минздрав отказался менять правила выдачи листков нетрудоспособности

Минздрав России передумал вводить ограничения для пациентов, часто берущих больничные. Ранее ведомство планировало, что если человек обращался за листом нетрудоспособности более четырех раз в течение полугода, то при пятом визите он получал бы больничный всего на три дня, а после должен был пройти врачебную комиссию.

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