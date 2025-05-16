Минздрав отказался менять правила выдачи листков нетрудоспособности

Минздрав России передумал вводить ограничения для пациентов, часто берущих больничные. Ранее ведомство планировало, что если человек обращался за листом нетрудоспособности более четырех раз в течение полугода, то при пятом визите он получал бы больничный всего на три дня, а после должен был пройти врачебную комиссию.