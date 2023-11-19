Кадыров: режим Израиля «никак не может насытиться кровью жителей сектора Газа»

А ты, колюня, араб или АРАП? нО ПО ЗАКОНУ СЕГОДНЯ ОТВЕТИШЬ-ЖДИ ПОВЕСТКИ В СУД ПО СТАТЬЕ ЗА АНТИСИМИТИЗМ! ПОРА НАШИХ ФАШИСТОВ СУДИТЬ И НАДОЛГО.

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alеxandra

Когда бы пришли к чеченцам в дом ранним утром и начали резать детям животы,насиловать женщин,сжигать заживо детей связав из проволокой по несколько,угнали бы стариков, женщин,детей в заложники,что бы делали с семьями этих нелюдей чеченцы?! Что,Рамзан Кадыров приветствует таких мусульман и сейчас стоит за них?!Значит он сам готов так действовать при удобном случае?!