Уроженец Орла на Т-80 прорывался под обстрелом близ Шевченко

Боец на танке Т-80 под огнём артиллерии и девяти дронов смог пробиться к укрытию, разгоняясь до 90 км/ч и управляя танком через приоткрытый люк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым