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Орловские новости

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Уроженец Орла на Т-80 прорывался под обстрелом близ Шевченко

Уроженец Орла на Т-80 прорывался под обстрелом близ Шевченко

Боец на танке Т-80 под огнём артиллерии и девяти дронов смог пробиться к укрытию, разгоняясь до 90 км/ч и управляя танком через приоткрытый люк.

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