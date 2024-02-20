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В карельском поселке подведены итоги песенного конкурса

В Эссойле идет подготовка к грандиозному концерту, посвященному Дню защитника Отечества Стали известны имена победителей первого этапа отборочного тура Республиканского конкурса исполнителей патриотической песни «Февральский ветер» (6+).

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