В карельском поселке подведены итоги песенного конкурса

В Эссойле идет подготовка к грандиозному концерту, посвященному Дню защитника Отечества Стали известны имена победителей первого этапа отборочного тура Республиканского конкурса исполнителей патриотической песни «Февральский ветер» (6+).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)