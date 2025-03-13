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«Самый страшный момент в моей жизни!» Галь Гадот рассказала о пережитом ей кошмаре

«Самый страшный момент в моей жизни!» Галь Гадот рассказала о пережитом ей кошмаре

Актриса объяснила, почему она дала такое имя своей младшей дочке. Галь Гадот на телешоу Джимми Фэллона LEGION-MEDIAКогда в прошлом году Галь Гадот объявила, что стала мамой уже в четвертый раз, многих это удивило.

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