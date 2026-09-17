Названы способы реанимировать старые махровые полотенца

Махровые полотенца со временем утрачивают пушистость, становятся жесткими, а ткань приобретает желтоватый оттенок и затхлый запах, который возвращается уже на второй день после стирки .
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