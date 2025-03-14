Сегодея в Новоаннинском районе простятся с погибшим на Украине 44-летним Михаилом Чиковым. В октябре прошлого года мужчина подписал контракт и ушел добровольцем в зону специальной военной операции.
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Сегодея в Новоаннинском районе простятся с погибшим на Украине 44-летним Михаилом Чиковым. В октябре прошлого года мужчина подписал контракт и ушел добровольцем в зону специальной военной операции.