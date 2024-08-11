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Кабмин утвердил правила получения выплаты в 400 тысяч контрактниками на СВО

Кабмин утвердил правила получения выплаты в 400 тысяч контрактниками на СВО

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ© РИА Новости / Александр Астафьев Правительство России утвердило правила предоставления выплаты в размере 400 тысяч рублей военнослужащим по контракту, участвующим в СВО, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
А сами контрактники говорят что такие выплаты идут  только мобилизованным, а контрактники получают только то, что указано в контрактах и все по-разному в зависимости от специальности. Эта информация получена по рассказам от самих мобилизованных которые находятся в отпуске после полученного ранения в бою.🤣😂
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