Кабмин утвердил правила получения выплаты в 400 тысяч контрактниками на СВО

ч

чвсатпкьл

А сами контрактники говорят что такие выплаты идут только мобилизованным, а контрактники получают только то, что указано в контрактах и все по-разному в зависимости от специальности. Эта информация получена по рассказам от самих мобилизованных которые находятся в отпуске после полученного ранения в бою.🤣😂