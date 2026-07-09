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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ральф Шумахер: «Ферстаппен обходится «Ред Булл» в 100 млн долларов в год. Вопрос, хотят ли владельцы столько тратить, если команда все равно не выигрывает»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о положении команды «Ред Булл» в связи с неопределенностью будущего Макса Ферстаппена – и того, как это влияет на подход владельцев.

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