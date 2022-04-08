В Якутии расследовано дело о незаконной рубке леса на особо охраняемой природной территории

Следователем отдела МВД России по Олёкминскому району завершено расследование дела в отношении 40-летнего жителя Забайкальского края, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений на особо охраняемой природной территории и в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.