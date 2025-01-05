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Учёные назвали страны, которые смогут пережить ядерную зиму

Учёные назвали страны, которые смогут пережить ядерную зиму

Среди них только островные государства.Пять островных государств, наиболее вероятно способных выдержать последствия ядерной зимы и способствовать восстановлению человеческой цивилизации, были определены учёными.

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