Учёные назвали страны, которые смогут пережить ядерную зиму

Среди них только островные государства.Пять островных государств, наиболее вероятно способных выдержать последствия ядерной зимы и способствовать восстановлению человеческой цивилизации, были определены учёными.
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