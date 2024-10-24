TAI, улетай: кому выгодно нападение на главный офис ведущей турецкой авиастроительной корпорации

23 октября произошло трагическое и крайне характерное «совпадение». В то самое время, когда президент Турции Эрдоган со свитой находился в Казани на саммите БРИКС, в Анкаре произошёл громкий теракт: несколько вооружённых боевиков, включая одну женщину, ворвались в центральный офис казённого авиаконцерна TAI и захватили заложников.