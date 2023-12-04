Лучших участковых полицейских выбрали в Карагандинской области

Лучших участковых полицейских наградили в акимате Карагандинской области. Премии удостоились участковый инспектор полиции Ново-Майкудукского ОП капитан Тлек Тубеков и участковый инспектор полиции ОП Осакаровского района майор Азамат Турежанов, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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