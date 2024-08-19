«Врачебная тайна». Медведев отказался называть сроки восстановления Глушенкова

Председатель правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев не стал называть сроки восстановления полузащитника Максима Глушенкова, который получил перелом руки в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии