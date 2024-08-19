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«Врачебная тайна». Медведев отказался называть сроки восстановления Глушенкова

«Врачебная тайна». Медведев отказался называть сроки восстановления Глушенкова

Председатель правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев не стал называть сроки восстановления полузащитника Максима Глушенкова, который получил перелом руки в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

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