Автоэксперт Баканов перечислил китайские бренды, которые могут уйти из России

Возвращение на российский рынок некоторых известных автомобильных брендов негативно влияет на малоизвестные китайские компании, такие как MG, VGV и SWM, это указывает на то, что они могут покинуть Россию.
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