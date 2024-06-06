11 июня в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеодискуссия «Кто этим летом сможет бесплатно отдохнуть в санатории» С 1 января 2024 года право поехать в санаторий предоставляют неработающим пенсионерам не чаще одного раза в два года при документальном подтверждении отсутствия противопоказаний к санаторно-курортному лечению.