11 июня в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеодискуссия «Кто этим летом сможет бесплатно отдохнуть в санатории» С 1 января 2024 года право поехать в санаторий предоставляют неработающим пенсионерам не чаще одного раза в два года при документальном подтверждении отсутствия противопоказаний к санаторно-курортному лечению.
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