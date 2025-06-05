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Астроном: над Астаной было свечение от продуктов сгорания космического аппарата

Астроном: над Астаной было свечение от продуктов сгорания космического аппарата

Заснятые в Астане, столице Казахстана, в небе необычные светящиеся объекты, по мнению крымского астронома Александра Якушечкина, представляют собой фрагменты космического аппарата или ступени ракеты, которые сгорают в атмосфере Земли.

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