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Маск заявил, что Tesla переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Техас

САН-ФРАНЦИСКО, 8 октября. /ТАСС/. Американский производитель электромобилей Tesla принял решение о переносе своей штаб-квартиры из Пало-Альто (штат Калифорния) в Остин (штат Техас).

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