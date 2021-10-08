Маск заявил, что Tesla переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Техас

САН-ФРАНЦИСКО, 8 октября. /ТАСС/. Американский производитель электромобилей Tesla принял решение о переносе своей штаб-квартиры из Пало-Альто (штат Калифорния) в Остин (штат Техас).
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