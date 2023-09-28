В Госдуму внесут законопроект о бесплатной земле для семей после десяти лет брака

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по международным делам и лидером фракции Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Государственной думы законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке более десяти лет и имеющим детей.