В Госдуму внесут законопроект о бесплатной земле для семей после десяти лет брака

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по международным делам и лидером фракции Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Государственной думы законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке более десяти лет и имеющим детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии