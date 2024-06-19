Газовая труба, которая скоро станет никому не нужна

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лина любимцева

Так называемые"долгосрочные контракты" тоже совсем не гарантия, что они будут "долгосрочными". Западу запросто моментом все отменить и запретить. С Западом договариваться о чем-то- СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ и ни во что ставить!! Западу надо - пусть сами вкладываются. А не хотят вкладываться - ПШЛИ ВОН,ПСЯ КРЭВ!!