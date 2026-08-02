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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник сборной Узбекистана Урозов прошел медосмотр в «Рубине». Его зарплата вырастет в 4+ раза

Защитник сборной Узбекистана Жахонгир Урозов успешно прошел медицинское обследование перед переходом в « Рубин », сообщает Sport24.

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