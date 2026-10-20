«В Киевской области полно заброшенных домов: живи, постреливай ВСУшников — мечта, кино можно снимать» Дмитрий Родионов Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Александр Аверин Александр Ведруссов Александр Дмитриевский Уезжать из городов и запасаться дровами призвал громадян бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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