Минцифры предложило искать VPN среди разрешенных IP-адресов

Минцифры обсуждает с хостинг-провайдерами усиление контроля за IP-адресами корпоративных и других легитимных VPN, включенными в перечень исключений Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, структура Роскомнадзора).