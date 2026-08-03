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Минцифры предложило искать VPN среди разрешенных IP-адресов

Минцифры обсуждает с хостинг-провайдерами усиление контроля за IP-адресами корпоративных и других легитимных VPN, включенными в перечень исключений Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, структура Роскомнадзора).

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