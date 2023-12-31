Создатели экшена “Смута” показали новый геймплей и раскрыли некоторые дета...

Создатели экшена “Смута” показали новый геймплей и раскрыли некоторые детали игрыСоздатели исторического ролевого экшена “Смута” из студии Cyberia Nova подготовили “новогодний подарок боярам” в виде свежего дневника разработчиков в котором показали немного геймплея и раскрыли несколько деталей.
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