Перестановки в Минобороны, проблемы с поставками НАТО и покушение на создателя «Упыря»: главное за сутки

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Российский президент Владимир Путин провел кадровые перестановки в руководстве Минобороны и группировок войск, координатор николаевского подполья заявил о прекращении поставок военных грузов НАТО через порты Одесской области, а на Урале расследуют покушение на разработчика FPV-дрона «Упырь» Владимира Ткачука.