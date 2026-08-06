ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Перестановки в Минобороны, проблемы с поставками НАТО и покушение на создателя «Упыря»: главное за сутки

Перестановки в Минобороны, проблемы с поставками НАТО и покушение на создателя «Упыря»: главное за сутки

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Российский президент Владимир Путин провел кадровые перестановки в руководстве Минобороны и группировок войск, координатор николаевского подполья заявил о прекращении поставок военных грузов НАТО через порты Одесской области, а на Урале расследуют покушение на разработчика FPV-дрона «Упырь» Владимира Ткачука.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии