МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Уточнение. Вся бывшая Украина должна стать частью Российской Федерации. По факту уничтожения основной части живой сил...Россию разорвать ...
  • Рудольф Захарян
    Во-первых, Сталин уничтожил в 20-30-40-е годы истинных коммунистов, всю ленинскую гвардию, вместо которых сразу пришл...Раскрыта трудовая...
  • Юрий Белевский
    казахов и армяшек вон из ОДКБ.КНДР или Куба? ОД...

Европа вляпалась. Она не знает, что дальше делать с конфликтом на Украине. Понятно только одно: США ее не защитят

Европа вляпалась. Она не знает, что дальше делать с конфликтом на Украине. Понятно только одно: США ее не защитят

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Сегодня 9,3K прочитали Если НАТО напрямую вступит в конфликт на Украине, это ввергнет мир в третью мировую войну, и Европа перестанет существовать, заявил в интервью RU геополитик Яромир Новотны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
США сама войны порождает,никого в жизни не защищала!
Ответить
11 час.
Виктор Луговой
Оборона Запада... НАТО - оборонительный альянец, ха. И ведь они это глаголют на серьёзных щщах и сами в это веруют. Маленький нюанец: там в какчестве оборонительной идеи принята сицилианская защита. Вот так они и замесили Югославию... типа, покуда Югославия сама на них не напала. Удобно, чо. У кого нефть, или газ, или бесплатный литий, или много халявного титана, тот диктатор и агрессор, ему надо навести глянец на фаянец и раздемократизировать на двадцать марионетошных княжеств, и шобы в кажном местном ауле ауляйтер был назначен из Бруселя...
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх