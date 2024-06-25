Европа вляпалась. Она не знает, что дальше делать с конфликтом на Украине. Понятно только одно: США ее не защитят

Виктор Луговой

Оборона Запада... НАТО - оборонительный альянец, ха. И ведь они это глаголют на серьёзных щщах и сами в это веруют. Маленький нюанец: там в какчестве оборонительной идеи принята сицилианская защита. Вот так они и замесили Югославию... типа, покуда Югославия сама на них не напала. Удобно, чо. У кого нефть, или газ, или бесплатный литий, или много халявного титана, тот диктатор и агрессор, ему надо навести глянец на фаянец и раздемократизировать на двадцать марионетошных княжеств, и шобы в кажном местном ауле ауляйтер был назначен из Бруселя...