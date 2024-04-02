Цена на баранину в Тульской области взлетела почти на 120 рублей

В Тульской области баранина стала одним из самых подорожавших продуктов с начала года. По данным сайта региональной системы закупок, средняя цена на мясо с начала года выросла на 19,9% или на 118 рублей 81 копейку.
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