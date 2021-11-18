Московские власти рассказали об удвоенных выплатах ветеранам ВОВ

Заместитель мэра столицы Сергея Собянина по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что участники Великой Отечественной войны получили единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей по случаю 80-й годовщины Битвы под Москвой.
Заместитель мэра столицы Сергея Собянина по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что участники Великой Отечественной войны получили единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей по случаю 80-й годовщины Битвы под Москвой.
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