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Московские власти рассказали об удвоенных выплатах ветеранам ВОВ

Заместитель мэра столицы Сергея Собянина по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что участники Великой Отечественной войны получили единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей по случаю 80-й годовщины Битвы под Москвой.

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